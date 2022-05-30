Шипулин: наказание Воронкова будет уроком для всех тренеров

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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин назвал уроком для всех тренеров двухлетнюю дисквалификацию наставника калининградского «Локомотива» Алексея Воронкова за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.
Шипулин: наказание Воронкова будет уроком для всех тренеров
  • РИА Новости

«Воронков — достойный человек, который пострадал из-за своей ошибки, но он исправится. Он будет работать, конечно, но в низших лигах, не в высшей. Наказание Воронкова будет уроком для всех тренеров, потому что во время игры можно не удержать эмоции, это сложно», — цитирует Шипулина Metaratings.

По его словам, у тренера калининградского «Локомотива» было достаточно времени изменить ситуацию к лучшему и по-человечески извиниться. Он также добавил, что достойные люди должны с пониманием отнестись к тому, что оскорблять кого-то в спорте недопустимо.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее сообщалось, что Монтальво запретили комментировать расистские оскорбления от Воронкова.

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