Спиридонов: Бакаев выбрал деньги

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Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов высказался о возможном уходе из стана красно-белых Зелимхана Бакаева.
Спиридонов: Бакаев выбрал деньги
  • РИА Новости

«В этом вопросе всё упирается в деньги, что тут не понятно. Зелимхан выбрал деньги. Его тоже можно понять. «Спартак» предлагал рубль, а «Зенит» — два. Он выбрал деньги, ничего в этом особенного нет», — цитирует Спиридонова «Спорт-Экспресс».

25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Вместе с клубом, помимо Кубка России, он завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Всего за красно-белых он провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

«Спартак» в финале КР сезона-2021/22 нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1. Бакаев на поле не появился.

Ранее Бакаев рассказал о ходе переговоров по новому контракту со «Спартаком».

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