Лещук поблагодарил Шварца и его тренерский штаб за совместную работу

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук трогательно попрощался с тренерским штабом во главе с Сандро Шварцем.

«Хочется сказать спасибо тренерскому штабу и попрощаться с Сандро, Волканом и Даниэлем. Это были замечательные полтора года ярких игр, побед и новых достижений. Наш тренерский штаб проделал огромную работу», — написал Лещук в своём Telegram-канале.

Под руководством Шварца «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году. Под его руководством «Динамо» выиграло 32 игры.

Ранее «Динамо» опубликовало эмоциональное видео про Шварца.