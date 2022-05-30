Кудерметова и Мертенс проиграли в третьем круге парного турнира «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс не смогли выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2022 в парном разряде.

AP