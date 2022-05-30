Кудерметова и Мертенс проиграли в третьем круге парного турнира «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс не смогли выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2022 в парном разряде.
Кудерметова и Мертенс проиграли в третьем круге парного турнира «Ролан Гаррос»
  • AP

Российско-бельгийская пара уступила китаянкам Сюй Ифань и Ян Чжаосюань в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты.

В четвёртом круге китайская пара сыграет с француженками Каролин Гарсия и Кристина Младенович.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление Вероники Кудерметовой в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

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