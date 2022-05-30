Кудерметова и Мертенс проиграли в третьем круге парного турнира «Ролан Гаррос»
- AP
Российско-бельгийская пара уступила китаянкам Сюй Ифань и Ян Чжаосюань в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты.
В четвёртом круге китайская пара сыграет с француженками Каролин Гарсия и Кристина Младенович.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление Вероники Кудерметовой в 1/8 финала «Ролан Гаррос».