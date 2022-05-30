Дисквалификацию Воронкова не отменят, даже если он публично покается

Глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию тренера калининградского «Локомотива» Алексея Воронкова за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

«Непонятно, что Воронков и «Локомотив» хотели. Воронков со мной и федерацией не связывался. Можно ли будет сократить или отменить дисквалификацию, если тренер покается? Сегодня единогласно проголосовали за дисквалификацию — значит, всё», — цитирует Шевченко РИА Новости.

Тренер калининградского волейбольного «Локомотива» Алексей Воронков дисквалифицирован на два года за расистское оскорбление кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Айлама Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее сообщалось, что «Уралочка» не будет обжаловать двухлетнюю дисквалификацию Воронкова.