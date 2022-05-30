«Крылья Советов» выкупили Гапонова у «Спартака»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о покупке защитника Ильи Гапонова.

«Сейчас очень сложно приобрести качественного российского футболиста за адекватные деньги. Нам это удалось, мы считаем Гапонова хорошим приобретением», — приводит слова Корниленко официальный сайт клуба.

Отмечается, что клуб активировал опцию выкупа защитника у «Спартака». Контракт с футболистом рассчитан на три года.

Гапонов присоединился к «Спартаку» в 2018 году и сыграл 23 игры. В июле 2022 года он перешёл в самарскую команду на правах аренды и провёл шесть матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Ранее Корниленко рассказал о будущем нападающего команды Ивана Игнатьева, который был взят в аренду из «Рубина».