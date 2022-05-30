Щербакова сдала первый вступительный экзамен в вуз

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сдала свой первый вступительный экзамен в высшее учебное заведение.
Щербакова сдала первый вступительный экзамен в вуз
  • РИА Новости

«Мой первый экзамен. Было очень волнительно», — написала фигуристка в своих социальных сетях.

При этом Щербакова умолчала, в какое именно учебное заведение она хочет поступить.

Напомним, что Анна является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

Ранее Щербакова заявила, что лучше промолчит, чем её слова вызовут негативный резонанс.

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