Щербакова сдала первый вступительный экзамен в вуз

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сдала свой первый вступительный экзамен в высшее учебное заведение.

«Мой первый экзамен. Было очень волнительно», — написала фигуристка в своих социальных сетях.

При этом Щербакова умолчала, в какое именно учебное заведение она хочет поступить.

Напомним, что Анна является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

Ранее Щербакова заявила, что лучше промолчит, чем её слова вызовут негативный резонанс.