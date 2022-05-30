Колосков: никто даже намёка не слышал про уход Федуна из «Спартака»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что предпосылок к уходу Леонида Федуна от управления футбольным клубом «Спартак» не наблюдается.
Колосков: никто даже намёка не слышал про уход Федуна из «Спартака»
  • РИА Новости

«Я об этом ничего не слышал. Сегодня я встречался с Никитой Симоняном, Александром Мирзояном, который вчера с Федуном провёл полдня — он был с ним до, во время и после игры. Никто даже намёка не слышал на уход», — цитирует Колоскова ТАСС.

Красно-белые заняли десятое место в первенстве Российской премьер-лиги в сезоне-2021/22 и завоевали Кубок страны, обыграв в финале «Динамо» (2:1).

Ранее Федун перед награждением поделился эмоциями от победы в Кубке России по футболу сезона-2021/22.️

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