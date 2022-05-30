Хачатурянц прокомментировал слухи о своём уходе с поста главы РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал слухи о своём уходе с поста главы лиги.

«На сегодня я полностью исполняю обязанности президента РПЛ и должен сделать ряд важных мероприятий: подписать некоторые договоры. Сделаю работу и только потом буду решать. Если я буду нужен лиге, то я останусь», — цитирует Хачатурянца Sport24.

53-летний футбольный функционер в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее Александр Дюков высказался о возможном уходе Хачатурянца с поста главы РПЛ.