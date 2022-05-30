Тарпищев: Касаткина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» за счёт умной игры

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российская теннисистка Дарья Касаткина умно играет на Открытом чемпионате Франции и именно за счёт этого она смогла выйти в четвертьфинал турнира.
Тарпищев: Касаткина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» за счёт умной игры
  • РИА Новости

«Корт, кажется, достаточно удобный для Касаткиной, плюс она весь турнир играет умно. Соперница сегодня давала возможность Дарье применять голову, а голова у неё на месте. За счёт интеллекта она играет и делает это во Франции удачно», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В матче четвёртого круга россиянка обыграла итальянку Камилу Джорджи. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 22 минуты.

Россиянка реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, допустила три двойные ошибки и дважды подала навылет. Джорджи ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился мнением, что удача способствовала победе испанского теннисиста Карлоса Алькараса в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции над россиянином Кареном Хачановым.

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