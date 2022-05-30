Ринат Билялетдинов удивлён доверию руководства «Рубина» к Слуцкому

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Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о доверии к Леониду Слуцкому в казанском клубе.
Ринат Билялетдинов удивлён доверию руководства «Рубина» к Слуцкому
  • РИА Новости

«Это самое невероятное доверие к Слуцкому, какого я вообще в футболе не видел. Такой кредит доверия — в наше время этого не бывает. У меня не было в своё время такой поддержки, какая есть сейчас у Слуцкого. Тот же Грасия тоже не задержался, Бердыеву тоже 11—12-е место не простили», — цитирует Билялетдинова «Татар-информ».

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Исполком РФС на заседании 24 мая принял решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами.

Ранее сообщалось, что Рустем Сайманов может покинуть исполком РФС по квоте клубов РПЛ.

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