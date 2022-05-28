Sport24: Сайманов может покинуть исполком РФС по квоте клубов РПЛ
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По информации Sport24, на конференции РФС были приняты изменения в устав организации, которые предусматривают создание дополнительного места в исполкоме для представителя одного из клубов ФНЛ.
24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.
Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровск», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.
Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.