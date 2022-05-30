В «Зените» прокомментировали информацию об отказе Глебова переходить в клуб

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном отказе полузащитника «Ростова» Данила Глебова переходить в санкт-петербургский клуб.
В «Зените» прокомментировали информацию об отказе Глебова переходить в клуб
  • РИА Новости

«Глебова не приглашали», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат РПЛ. «Ростов» финишировал на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Глебов в нынешнем сезоне принял участие в 31-м матче за «Ростов» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может отказаться от покупки Ильи Лантратова из-за инцидента с бол-боем.

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