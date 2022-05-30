В «Зените» прокомментировали информацию об отказе Глебова переходить в клуб
- РИА Новости
«Глебова не приглашали», — цитирует Медведева «Чемпионат».
Напомним, что «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат РПЛ. «Ростов» финишировал на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.
Глебов в нынешнем сезоне принял участие в 31-м матче за «Ростов» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может отказаться от покупки Ильи Лантратова из-за инцидента с бол-боем.