Кобелев назвал потерей уход Шиманьски из «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на уход Себастьяна Шиманьски из столичного клуба.

«У меня была информация, что по окончании сезона Шварц и Шиманьски точно покинут «Динамо». Что касается игровых качеств Себастьяна, то он был одним из лидеров клуба. Уход Шиманьски — это потеря для «Динамо», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2026-го. В составе команды футболист провёл 86 матчей, забил восемь мячей и стал бронзовым призёром чемпионата России.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о решении главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца покинуть столичный клуб.