Источник: Глушаков перейдёт в «Динамо»

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Комментатор Константин Генич поделился информацией о вероятном переходе полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в московское «Динамо».
Источник: Глушаков перейдёт в «Динамо»
  • РИА Новости

«Всех с официальным окончанием сезона! Было круто. Сейчас будет масса новостей о переходах — как официальных, так и возможных. Так вот, насколько я слышал (источник вполне достоверный), одним из первых новичков московского «Динамо» станет… Денис Глушаков! Вроде как скоро объявят», — написал Генич в своём Telegram-канале.

«Химки», в составе которых играет 35-летний Глушаков, сохранили прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2021/22, обыграв на своём поле «СКА-Хабаровск» в рамках ответного стыкового матча.

Ранее Глушаков признался, что не испытал никаких эмоций после гола в ворота «Спартака».

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