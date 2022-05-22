Глушаков признался, что не испытал никаких эмоций после гола в ворота «Спартака»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу над столичным «Спартаком» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.

«Когда забил пенальти, то ничего не почувствовал. Просто отвернулся и пошёл к центру поля. Рядовой гол в копилку. Выиграли, всё классно. Пока попали в стыковые матчи», — цитирует Глушакова РИА Новости.

Экс-полузащитник «Спартака» признался, что его не пугает долгий перелёт на стыковой матч со «СКА-Хабаровском».

«Поверьте, я где только не играл! Я уже так налетался, что мне можно дать лётчика первого класса», — добавил он.

«Химки» (2:1) одержали волевую победу над «Спартаком» в 30-м туре РПЛ, но сыграют в стыковых матчах.

Ранее полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал своё будущее в московском клубе на фоне истекающего контракта.