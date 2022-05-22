Глушаков признался, что не испытал никаких эмоций после гола в ворота «Спартака»
- РИА Новости
«Когда забил пенальти, то ничего не почувствовал. Просто отвернулся и пошёл к центру поля. Рядовой гол в копилку. Выиграли, всё классно. Пока попали в стыковые матчи», — цитирует Глушакова РИА Новости.
Экс-полузащитник «Спартака» признался, что его не пугает долгий перелёт на стыковой матч со «СКА-Хабаровском».
«Поверьте, я где только не играл! Я уже так налетался, что мне можно дать лётчика первого класса», — добавил он.
«Химки» (2:1) одержали волевую победу над «Спартаком» в 30-м туре РПЛ, но сыграют в стыковых матчах.
Ранее полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал своё будущее в московском клубе на фоне истекающего контракта.