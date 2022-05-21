Бакаев высказался о своём будущем в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал своё будущее в московском клубе на фоне истекающего контракта.

«Когда будет решение по контракту? В конце сезона — после Кубка», — цитирует Бакаева «Чемпионат».

По информации «РБ Спорт», Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Отмечается, что он присоединится к «Зениту» на правах свободного агента.

Футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 25 матчах.

Ранее «Химки» одержали волевую победу над «Спартаком» в 30-м туре РПЛ, но сыграют в стыковых матчах.