Бакаев высказался о своём будущем в «Спартаке»
- РИА Новости
«Когда будет решение по контракту? В конце сезона — после Кубка», — цитирует Бакаева «Чемпионат».
По информации «РБ Спорт», Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Отмечается, что он присоединится к «Зениту» на правах свободного агента.
Футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 25 матчах.
Ранее «Химки» одержали волевую победу над «Спартаком» в 30-м туре РПЛ, но сыграют в стыковых матчах.