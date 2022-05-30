Гендиректор «Спартака» рассказал, что стоит на повестке общего собрания РПЛ

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что будет обсуждаться на общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гендиректор «Спартака» рассказал, что стоит на повестке общего собрания РПЛ
  • РИА Новости

«Как самочувствие? Как может быть самочувствие? Это Чебан во всём виноват. В 10 утра совещание. Ну да. Буду ли предлагать вариант с восьмёрками? Посмотрим. То, что дороже, то и предложу. Цель «Спартака» заработать? Думаю, что это цель всех клубов», — цитирует Мележикова «Матч ТВ».

Накануне «Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1 в финале Кубка России.

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

В первенстве РПЛ в минувшем сезоне «Спартак» занял десятое место, набрав 38 очков.

Ранее полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал бойкот активными фанатами команды матчей из-за скорого введения Fan ID.

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