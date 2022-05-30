Гимнастка Дина Аверина стала третьей в многоборье на международном турнире в Дубае

Россиянка Дина Аверина заняла третье место в многоборье на международном турнире UAE Gymnastika Cup в Дубае.

По сумме четырёх упражнений Дина набрала 134,54 балла.

Победила Алина Горносько из Белоруссии (138,3). Второе место у Лалы Крамаренко (136,37).

Арина Аверина набрала 130,64 балла и заняла пятое место.

Турнир UAE Gymnastika Cup проходил не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), поэтому российские и белорусские спортсменки выступали в Дубае под флагами своих стран.

Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета. Это коснулось и гимнасток.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины не планируют менять спортивное гражданство.