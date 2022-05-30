Шиманьски объявил об уходе из «Динамо»

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Польский полузащитник Себастьян Шиманьски объявил об уходе из московского «Динамо».
Шиманьски объявил об уходе из «Динамо»
  • РИА Новости

Польский футболист опубликовал видео празднования гола бело-голубых в финале Кубка России со «Спартаком» (1:2). 

«Я горжусь вами, ребята. Последняя игра для меня», — подписал видео 23-летний хавбек в социальных сетях.

Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2026 года. В составе команды футболист провёл 86 матчей, забил восемь мячей и стал бронзовым призёром чемпионата России.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о решении главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца покинуть столичный клуб.

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