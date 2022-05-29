СЭ: «Динамо» сделало предложение Николичу

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Серб Марко Николич близок к подписанию контракта с московским «Динамо».

Основным кандидатом на пост главного тренера бело-голубых является Николич. Московский клуб уже сделал 42-летнему сербскому специалисту предложение, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что Николич должен дать ответ в начале следующей недели.

Серб работал главным тренером столичного «Локомотива». Николич привёл команду к победе в Кубке России.

После финала Кубка России — 2021/22 Сандро Шварц сообщил, что покидает «Динамо». Позже столичный клуб объявил о расторжении контракта с немецким тренером.

Бело-голубые в финале КР уступили «Cпартаку» со счётом 1:2.

Ранее Шварц заявил, что «Спартаку» повезло больше в финале КР с «Динамо».

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