«Динамо» объявило о расторжении контракта со Шварцем
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«Динамо» и Шварц договорились о расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает пресс-служба бело-голубых.
«Благодаря Шварцу у нынешнего «Динамо» заложена база для дальнейшего движения вперёд. Уже с новым главным тренером, но такова жизнь», — говорится в заявлении клуба.
После финала Кубка России немецкий специалист сообщил, что покидает «Динамо».
Бело-голубые в финале КР уступили «Cпартаку» со счётом 1:2.
Ранее Шварц заявил, что «Спартаку» повезло больше в финале КР с «Динамо».