«Динамо» объявило о расторжении контракта со Шварцем

Короткая ссылка
В московском «Динамо» сообщили, что Сандро Шварц расторг контракт со столичной командой.
«Динамо» объявило о расторжении контракта со Шварцем
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Динамо» и Шварц договорились о расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Благодаря Шварцу у нынешнего «Динамо» заложена база для дальнейшего движения вперёд. Уже с новым главным тренером, но такова жизнь», — говорится в заявлении клуба.

После финала Кубка России немецкий специалист сообщил, что покидает «Динамо».

Бело-голубые в финале КР уступили «Cпартаку» со счётом 1:2.

Ранее Шварц заявил, что «Спартаку» повезло больше в финале КР с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить