«Динамо» объявило о расторжении контракта со Шварцем

В московском «Динамо» сообщили, что Сандро Шварц расторг контракт со столичной командой.

«Динамо» и Шварц договорились о расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Благодаря Шварцу у нынешнего «Динамо» заложена база для дальнейшего движения вперёд. Уже с новым главным тренером, но такова жизнь», — говорится в заявлении клуба.

После финала Кубка России немецкий специалист сообщил, что покидает «Динамо».

Бело-голубые в финале КР уступили «Cпартаку» со счётом 1:2.

Ранее Шварц заявил, что «Спартаку» повезло больше в финале КР с «Динамо».