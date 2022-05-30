Баженов — о незабитом пенальти в ворота «Спартака»: футбольный бог справедлив

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов считает, что не стоило назначать пенальти в ворота красно-белых в финальном матче Кубка России по футболу с «Динамо».

«А пенальти, моё мнение, вообще не было. Это придуманный 11-метровый. Я в этом глубоко убеждён. Но футбольный бог справедлив. В глобальном смысле он сейчас был на стороне «Спартака», — сказал Баженов «Матч ТВ».

По его мнению, финальный матч стал для футболистов битвой характеров. При этом Баженов считает, что «Спартак» был сильнее своего соперника.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.

Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга после просмотра VAR в компенсированное время назначил в ворота красно-белых пенальти. 11-метровый удар не смог реализовать Фомин (98-я минута). Футболист не попал по воротам.

Ранее Самуэль Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.