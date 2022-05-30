Баженов — о незабитом пенальти в ворота «Спартака»: футбольный бог справедлив
- РИА Новости
«А пенальти, моё мнение, вообще не было. Это придуманный 11-метровый. Я в этом глубоко убеждён. Но футбольный бог справедлив. В глобальном смысле он сейчас был на стороне «Спартака», — сказал Баженов «Матч ТВ».
По его мнению, финальный матч стал для футболистов битвой характеров. При этом Баженов считает, что «Спартак» был сильнее своего соперника.
«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.
Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга после просмотра VAR в компенсированное время назначил в ворота красно-белых пенальти. 11-метровый удар не смог реализовать Фомин (98-я минута). Футболист не попал по воротам.
Ранее Самуэль Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.