Павлюченко: «Спартак» победой в Кубке России сгладил провальный результат в чемпионате

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко оценил победу красно-белых в Кубке России по футболу сезона-2021/22.
Павлюченко: «Спартак» победой в Кубке России сгладил провальный результат в чемпионате
  • РИА Новости

«Хочу поздравить красно-белых с победой. Команда долго к этому шла, давно не выигрывали трофеев, чемпионат провалили, но исправились в финале Кубка России», — цитирует Павлюченко ТАСС.

По его мнению, «Динамо» дало хороший бой сопернику. Однако бело-голубым немного не повезло.

«Финал достойный, показали отличный футбол, я думаю, что всем, кто был на стадионе, понравилось», — добавил Павлюченко.

«Спартак» в чемпионате России сезона-2021/22 занял десятое место. Красно-белые в финале Кубка страны нанесли поражение «Динамо» со счётом 2:1.

Для «Спартака» это был четвёртый завоёванный Кубок в российской истории. Ранее клуб побеждал в турнире в сезонах — 1993/94, 1997/98 и 2002/03.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли перед награждением поделился первыми эмоциями от победы в Кубке России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить