Павлюченко: «Спартак» победой в Кубке России сгладил провальный результат в чемпионате

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко оценил победу красно-белых в Кубке России по футболу сезона-2021/22.

«Хочу поздравить красно-белых с победой. Команда долго к этому шла, давно не выигрывали трофеев, чемпионат провалили, но исправились в финале Кубка России», — цитирует Павлюченко ТАСС.

По его мнению, «Динамо» дало хороший бой сопернику. Однако бело-голубым немного не повезло.

«Финал достойный, показали отличный футбол, я думаю, что всем, кто был на стадионе, понравилось», — добавил Павлюченко.

«Спартак» в чемпионате России сезона-2021/22 занял десятое место. Красно-белые в финале Кубка страны нанесли поражение «Динамо» со счётом 2:1.

Для «Спартака» это был четвёртый завоёванный Кубок в российской истории. Ранее клуб побеждал в турнире в сезонах — 1993/94, 1997/98 и 2002/03.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли перед награждением поделился первыми эмоциями от победы в Кубке России по футболу.