Селихов — о победе в Кубке России: я поседел сегодня

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Голкипер столичного «Спартака» Александр Селихов сообщил, что не намерен уходить из московского клуба.
Селихов — о победе в Кубке России: я поседел сегодня
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«Связываю свою будущее со «Спартаком». Сегодня можно выдохнуть. Взяли трофей в столетие клуба. Это очень важно для нас и для болельщиков. Когда не играешь — ещё больше нервничаешь. Я, скорее всего, поседел сегодня», — цитирует голкипера «Матч ТВ».

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1).

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее сообщалось, что Даниил Фомин не смог сравнять счёт с пенальти в матче КР со «Спартаком» в компенсированное время.

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