Кирьяков объяснил, почему Фомин не смог забить пенальти в ворота «Спартака»
- РИА Новости
«Жаль, что это не удалось победить. Ведь шанс для этого был: получили право пробить пенальти — забивайте. Но, к сожалению, нервы подвели лучшего пенальтиста чемпионата в самый решающий момент для команды», — сказал Кирьяков «Матч ТВ».
«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.
Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга после просмотра VAR в компенсированное время назначил в ворота красно-белых пенальти. 11-метровый удар не смог реализовать Фомин (98-я минута). Футболист не попал по воротам.
Ранее Самуэль Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.