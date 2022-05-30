Кирьяков объяснил, почему Фомин не смог забить пенальти в ворота «Спартака»

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков объяснил, почему Даниил Фомин не смог реализовать пенальти в ворота «Спартака» в финале Кубка России по футболу.

«Жаль, что это не удалось победить. Ведь шанс для этого был: получили право пробить пенальти — забивайте. Но, к сожалению, нервы подвели лучшего пенальтиста чемпионата в самый решающий момент для команды», — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.

Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга после просмотра VAR в компенсированное время назначил в ворота красно-белых пенальти. 11-метровый удар не смог реализовать Фомин (98-я минута). Футболист не попал по воротам.

Ранее Самуэль Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.