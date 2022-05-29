Соболев — о победе «Спартака» в Кубке России: скрасили себе концовку сезона

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от победы в Кубке России по футболу над «Динамо».
Соболев — о победе «Спартака» в Кубке России: скрасили себе концовку сезона
  • РИА Новости

«Спартак» выиграл, и это главное. Эмоции от игры в «Лужниках» только непередаваемые. Никогда не думал, что буду так волноваться перед игрой, как ребёнок. В первом тайме, конечно, должны были забивать второй гол как минимум. Начало второго тайма смазали, но потом забили хороший гол. Скрасили себе концовку сезона. Но, конечно, «Спартак» не должен занимать 10-е место в РПЛ», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Матч проходил на столичном стадионе «Лужники» при почти полном аншлаге.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли перед награждением поделился первыми эмоциями от победы в Кубке России по футболу.

 

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