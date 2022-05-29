«Спартак» в четвёртый раз в истории завоевал Кубок России

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Московский «Спартак» в финальном матче Кубка России по футболу победил столичное «Динамо».
«Спартак» в четвёртый раз в истории завоевал Кубок России
  • РИА Новости

Матч проходил на стадионе «Лужники» при почти полном аншлаге. Счёт открыл Александр Соболев (11-я минута), а затем удвоил преимущество Квинси Промес на 73-й минуте. В составе «Динамо» голом отметился Арсен Захарян (55-я).

На 90 + 6 пенальти не реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

Итоговый счёт 2:1.

Для «Спартака» это был четвёртый завоеванный Кубок в российской истории. Ранее клуб побеждал в турнире в сезонах-1993/94, 1997/98 и 2002/03.

Ранее сообщалось, что финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» посетили рекордное количество зрителей.

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