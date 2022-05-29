Российский тренер Спартак Гогниев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Алания».

«Спартак Артурович внёс значимый вклад в возрождение современной «Алании». Весь коллектив футбольного клуба благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в его дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы.

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22 «Алания» заняла шестое место и набрала 60 очков. В Кубке России подопечные Спартака Гогниева дошли до полуфинала, где уступили «Динамо» 0:3.

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