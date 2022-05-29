Федун: убеждён, что пенальти не было, это ж надо было так испортить финал
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«Убеждён, что пенальти не было, это ж надо было так испортить финал», — заявил Федун в эфире «Матч ТВ».
«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) и одержал победу в КР.
Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга после просмотра VAR в компенсированное время назначил в ворота красно-белых пенальти. 11-метровый удар не смог реализовать Даниил Фомин (98-я минута).
Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс исполнил государственный гимн перед финальным матчем Кубка России.