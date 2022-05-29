Федун: убеждён, что пенальти не было, это ж надо было так испортить финал

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун перед награждением поделился первыми эмоциями от победы в Кубке России по футболу сезона-2021/22.️

«Убеждён, что пенальти не было, это ж надо было так испортить финал», — заявил Федун в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) и одержал победу в КР.

Главный судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга после просмотра VAR в компенсированное время назначил в ворота красно-белых пенальти. 11-метровый удар не смог реализовать Даниил Фомин (98-я минута).

Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс исполнил государственный гимн перед финальным матчем Кубка России.