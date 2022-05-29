Ваноли: сегодня «Спартак» должен выйти на поле и получить удовольствие

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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между «Динамо» и красно-белыми.
Ваноли: сегодня «Спартак» должен выйти на поле и получить удовольствие
  • globallookpress.com

«Чемпионат — это одно, Кубок — совершенно другое, поэтому сегодня мы должны выйти на поле и получить удовольствие. «Спартак» давно не выходил в финал и не выигрывал трофеи», — цитирует Ваноли «Матч ТВ».

Решающий матч в эти минуты стартует в «Лужниках». Начало игры — в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала команду, за которую будет болеть в финале КР.

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