В «Манчестер Юнайтед» сообщили об уходе Рангника

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила об уходе Ральфа Рангника с поста главного тренера команды.

63-летний тренер не останется в команде в качестве консультанта, сообщает пресс-служба клуба.

Рангник возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2021 года. Новым наставником манкунианцев станет Эрик тен Хаг.

29 апреля немецкий специалист стал наставником сборной Австрии по футболу. Его соглашение с федерацией рассчитано до 2024 года, но будет автоматически продлено до 2026-го в случае выхода команды на Евро-2024. При этом действовать контракт специалиста начнёт в конце мая.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что хотел покинуть клуб, если бы Ральф Рангник стал постоянным тренером.