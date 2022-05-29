В «Манчестер Юнайтед» сообщили об уходе Рангника
- AP
63-летний тренер не останется в команде в качестве консультанта, сообщает пресс-служба клуба.
Рангник возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2021 года. Новым наставником манкунианцев станет Эрик тен Хаг.
29 апреля немецкий специалист стал наставником сборной Австрии по футболу. Его соглашение с федерацией рассчитано до 2024 года, но будет автоматически продлено до 2026-го в случае выхода команды на Евро-2024. При этом действовать контракт специалиста начнёт в конце мая.
Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что хотел покинуть клуб, если бы Ральф Рангник стал постоянным тренером.