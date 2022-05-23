ESPN: Роналду хотел покинуть МЮ из-за Рангника

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хотел покинуть клуб, если Ральф Рангник стал бы постоянным тренером.
ESPN: Роналду хотел покинуть МЮ из-за Рангника
  • Gettyimages.ru
  • © Ash Donelon

По информации ESPN, в январе футболист проинформировал руководство клуба, что уйдёт, если Ральф Рангник возглавит «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе. Отмечается, что он был не единственным футболистом, которого не впечатлила методика немецкого специалиста.

Напомним, что новым главным тренером МЮ стал Эрик тен Хаг. Рангник руководил командой на правах исполняющего обязанности тренера. Он продолжит работу в структуре клуба.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг завершил работу в «Аяксе» и будет руководить МЮ в последнем матче АПЛ.

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