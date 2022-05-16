Эрик тен Хаг завершил работу в «Аяксе» и будет руководить МЮ в последнем матче АПЛ

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Эрик тен Хаг рассказал, что не поедет с «Аяксом» на Кюрасао и приступит к работе с «Манчестер Юнайтед» 16 мая.
Эрик тен Хаг завершил работу в «Аяксе» и будет руководить МЮ в последнем матче АПЛ
  • AP
  • © Peter Dejong

«В МЮ много работы, главный тренер должен концентрироваться на подготовке к следующему сезону, и нам предстоит проделать большую работу в этом отношении», — цитирует Хага Sky Sports.

По его словам, нужно уладить несколько моментов насчёт тренерского штаба и команды. Он также подчеркнул, что в ближайшие дни начнётся интенсивная работа. 

«Манчестер Юнайтед» в 36-м туре потерпел разгромное поражение в гостях от «Брайтона» (0:4). МЮ (58 очков) занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что два игрока «Манчестер Юнайтед» устроили драку на тренировке на базе клуба в Каррингтоне.

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