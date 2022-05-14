The Sun: два футболиста «Манчестер Юнайтед» подрались на тренировке

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Два игрока «Манчестер Юнайтед» устроили драку на тренировке на базе клуба в Каррингтоне.
The Sun: два футболиста «Манчестер Юнайтед» подрались на тренировке
  • AP

Два ветерана клуба набросились друг на друга с кулаками во время тренировки, сообщает The Sun.

Игроков разняли, после чего главный тренер команды Ральф Рангник был вынужден завершить занятия досрочно.

«Манчестер Юнайтед» в 36-м туре потерпел разгромное поражение в гостях от «Брайтона» (0:4). МЮ (58 очков) занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал звание лучшего игрока по итогам апреля в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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