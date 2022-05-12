Роналду отреагировал на получение приза лучшему игроку месяца в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал звание лучшего игрока по итогам апреля в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Моя вторая награда игроку месяца в Премьер-лиге и шестая в карьере. Я так же счастлив выиграть её, как и в самом начале, жажда побед и достижений никогда не исчезает», — написал Роналду в Instagram*.

За «Манчестер Юнайтед» нападающий выступал в период с 2003 по 2009 год и вернулся в команду в 2021-м. В нынешнем сезоне Криштиану провёл 38 матчей за «красных дьяволов», записав на свой счёт 24 гола и три результативные передачи. Контракт португальца с МЮ истекает в конце сезона-2022/23.

Ранее The Sun сообщил, что Роналду решил остаться в МЮ, чтобы выиграть трофей.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.