The Sun: Роналду решил остаться в МЮ, чтобы выиграть трофей

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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2022/23.
The Sun: Роналду решил остаться в МЮ, чтобы выиграть трофей
  • AP

37-летний португалец сообщил своим одноклубникам, что не собирается покидать команду. Он хочет вернуть «Манчестер» в Лигу чемпионов, а также выиграть трофей, сообщает The Sun.

Роналду известен по выступлениям за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». За «Манчестер Юнайтед» нападающий выступал в период с 2003 по 2009 год, а вернулся в команду в 2021-м. В нынешнем сезоне Криштиану провёл 38 матчей за «красных дьяволов», записав на свой счёт 24 гола и три результативные передачи.

Контракт португальца с МЮ истекает в конце сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед» только в качестве ключевого игрока. 

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