Захарян сравнял счёт в финале Кубка России «Спартак» — «Динамо»

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Московское «Динамо» сравняло счёт в финальном матче Кубка России по футболу со столичным «Спартаком».
Захарян сравнял счёт в финале Кубка России «Спартак» — «Динамо»
  • globallookpress.com

Мяч забил Арсен Захарян на 57-й минуте. Ранее отличился Александр Соболев на (11-я). 

Счёт стал 1:1.

Основной судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга показал главному тренеру «Спартака» Паоло Ваноли жёлтую карточку в первом тайме. 

Матч проходит на столичном стадионе «Лужники» почти при полном аншлаге.

Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс исполнил государственный гимн перед финальным матчем Кубка России.

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