Захарян сравнял счёт в финале Кубка России «Спартак» — «Динамо»
- globallookpress.com
Мяч забил Арсен Захарян на 57-й минуте. Ранее отличился Александр Соболев на (11-я).
Счёт стал 1:1.
Основной судья матча Кирилл Левников из Санкт-Петербурга показал главному тренеру «Спартака» Паоло Ваноли жёлтую карточку в первом тайме.
Матч проходит на столичном стадионе «Лужники» почти при полном аншлаге.
Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс исполнил государственный гимн перед финальным матчем Кубка России.