Источник: Мане покинет «Ливерпуль» летом 2022 года

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане принял решение покинуть английский клуб.

Сенегальский футболист ждал окончания сезона-2021/22 и решил уйти из «Ливерпуля» после поражения от «Реала» в финале Лиги чемпионов, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что 30-летним игроком интересуется немецкая «Бавария».

Мане подписал контракт с «Ливерпулем» в 2016 году. За это время он провёл за клуб 269 матчей, забил 120 мячей и отдал 48 результативных передач.

Ранее защитник мадридского «Реала» Марсело объявил об уходе из команды после победы в Лиге чемпионов.