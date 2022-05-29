Источник: Мане покинет «Ливерпуль» летом 2022 года
- AP
Сенегальский футболист ждал окончания сезона-2021/22 и решил уйти из «Ливерпуля» после поражения от «Реала» в финале Лиги чемпионов, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Отмечается, что 30-летним игроком интересуется немецкая «Бавария».
Мане подписал контракт с «Ливерпулем» в 2016 году. За это время он провёл за клуб 269 матчей, забил 120 мячей и отдал 48 результативных передач.
Ранее защитник мадридского «Реала» Марсело объявил об уходе из команды после победы в Лиге чемпионов.