Источник: Марсело объявил об уходе из «Реала»

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Защитник мадридского «Реала» Марсело объявил об уходе из команды после победы в Лиге чемпионов.
Источник: Марсело объявил об уходе из «Реала»
  • AP

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

Контракт футболиста с клубом истекает в июне 2022 года. 34-летний футболист выступал за «Реал» 15 лет. За это время он провёл 545 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и сделал 103 результативные передачи.

В составе «сливочных» Марсело шесть раз побеждал в чемпионате Испании, пять раз выигрывал Суперкубок страны и дважды брал Кубок Испании. Также пять раз становился победителем Лиги чемпионов, четыре раза побеждал в клубном чемпионате мира и трижды становился победителем Суперкубка УЕФА.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее Анчелотти поделился эмоциями после победы команды в Лиге чемпионов УЕФА.

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