Гендиректор «Зенита»: жду от финала Кубка упорной и бескомпромиссной борьбы

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».
Гендиректор «Зенита»: жду от финала Кубка упорной и бескомпромиссной борьбы
  • РИА Новости

«Жду от финала Кубка упорной и бескомпромиссной борьбы. Кто мой фаворит? Догадайтесь», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров рассказал, чего ожидает от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

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