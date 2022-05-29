Гендиректор «Зенита»: жду от финала Кубка упорной и бескомпромиссной борьбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Жду от финала Кубка упорной и бескомпромиссной борьбы. Кто мой фаворит? Догадайтесь», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров рассказал, чего ожидает от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».