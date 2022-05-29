Быстров рассказал, чего ожидает от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между красно-белыми и «Динамо».

«Хотелось бы, чтобы финал был лучше, чем вчера. Болеть буду за красивый футбол, смелый и атакующий. Спартаковское прошлое? Оно никуда не денется», — цитирует Быстрова Sport24.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо».