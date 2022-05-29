Источник: Черчесов приехал на финал Кубка России по футболу
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Об этом сообщает Sport24.
Черчесов возглавил «Ференцварош» в 2021 году и привёл команду к победе в чемпионате Венгрии и завоеванию Кубка страны. До этого специалист на протяжении пяти лет тренировал сборную России, с которой дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.
Ранее бывший игрок сборной России Юрий Ковтун прокомментировал настрой защитника «Спартака» Самуэля Жиго в финальном матче КР.