Источник: Черчесов приехал на финал Кубка России по футболу

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Об этом сообщает Sport24.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в 2021 году и привёл команду к победе в чемпионате Венгрии и завоеванию Кубка страны. До этого специалист на протяжении пяти лет тренировал сборную России, с которой дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее бывший игрок сборной России Юрий Ковтун прокомментировал настрой защитника «Спартака» Самуэля Жиго в финальном матче КР.