Ковтун считает, что Жиго захочет проявить себя в финале Кубка России с «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший игрок сборной России Юрий Ковтун прокомментировал настрой защитника «Спартака» Самуэля Жиго в финальном матче Кубка России с «Динамо».
Ковтун считает, что Жиго захочет проявить себя в финале Кубка России с «Динамо»
  • РИА Новости

«Жиго отдал многое время «Спартаку», любой игрок при уходе хочет завоевать титул. Жиго готовится и понимает ответственность матча, он, как и другие футболисты, захочет проявить себя. Но командные действия тоже будут играть роль», — цитирует ТАСС Ковтуна.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее полузащитник «Спартака» Квинси Промес назвал финал КР особенным из-за прощального матча Жиго за столичный клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить