Ковтун считает, что Жиго захочет проявить себя в финале Кубка России с «Динамо»

Бывший игрок сборной России Юрий Ковтун прокомментировал настрой защитника «Спартака» Самуэля Жиго в финальном матче Кубка России с «Динамо».

«Жиго отдал многое время «Спартаку», любой игрок при уходе хочет завоевать титул. Жиго готовится и понимает ответственность матча, он, как и другие футболисты, захочет проявить себя. Но командные действия тоже будут играть роль», — цитирует ТАСС Ковтуна.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее полузащитник «Спартака» Квинси Промес назвал финал КР особенным из-за прощального матча Жиго за столичный клуб.