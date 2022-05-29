Жиго сыграет за «Спартак» с первых минут в финале Кубка России с «Динамо»

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«Спартак» опубликовал стартовый состав на финальный матч Кубка России с московским «Динамо».
Жиго сыграет за «Спартак» с первых минут в финале Кубка России с «Динамо»
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Со стартовым свистком на поле появятся Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от финала КР.

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