Жиго сыграет за «Спартак» с первых минут в финале Кубка России с «Динамо»
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Со стартовым свистком на поле появятся Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от финала КР.