Жиго сыграет за «Спартак» с первых минут в финале Кубка России с «Динамо»

«Спартак» опубликовал стартовый состав на финальный матч Кубка России с московским «Динамо».

Со стартовым свистком на поле появятся Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от финала КР.