Источник: Зидан отказался работать в ПСЖ
- AP
49-летнего специалиста не впечатлил проект парижского клуба, сообщает Telefoot.
В настоящий момент ПСЖ возглавляет Маурисио Почеттино, но аргентинец готов летом покинуть Париж и вернуться в АПЛ, где он может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он покинул пост наставника «Реала».
Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ прилагает максимум усилий для того, чтобы привлечь к работе в клубе Арсена Венгера и Зидана.