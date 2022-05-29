Источник: Зидан отказался работать в ПСЖ

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить французский «Пари Сен-Жермен».

49-летнего специалиста не впечатлил проект парижского клуба, сообщает Telefoot.

В настоящий момент ПСЖ возглавляет Маурисио Почеттино, но аргентинец готов летом покинуть Париж и вернуться в АПЛ, где он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он покинул пост наставника «Реала».

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ прилагает максимум усилий для того, чтобы привлечь к работе в клубе Арсена Венгера и Зидана.