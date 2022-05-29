Источник: Зидан отказался работать в ПСЖ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить французский «Пари Сен-Жермен».
Источник: Зидан отказался работать в ПСЖ
  • AP

49-летнего специалиста не впечатлил проект парижского клуба, сообщает Telefoot.

В настоящий момент ПСЖ возглавляет Маурисио Почеттино, но аргентинец готов летом покинуть Париж и вернуться в АПЛ, где он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он покинул пост наставника «Реала».

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ прилагает максимум усилий для того, чтобы привлечь к работе в клубе Арсена Венгера и Зидана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить