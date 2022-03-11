ПСЖ намерен создать в клубе связку Зидан — Венгер

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Руководство «Пари Сен-Жермен» прилагает максимум усилий для того, чтобы привлечь к работе в клубе Арсена Венгера и Зинедина Зидана.

В ПСЖ видят 72-летнего Венгера на посту спортивного директора клуба. Зидан, которому в июне исполнилось 49 лет, должен занять пост главного тренера команды, сообщает RMC Sport.

Источники сообщали, что Зидан уже подтвердил готовность возглавить парижский клуб. Он сменит на посту главного тренера Маурисио Почеттино.

Венгер пока не дал своего согласия. С экс-тренером лондонского «Арсенала» продолжаются переговоры.

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда покинул пост наставника «Реала». Венгер работает в Международной федерации футбола (ФИФА) главой отдела по глобальному развитию футбола.

ПСЖ лидирует с большим отрывом в чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и «Реал» ведут переговоры с защитником «Челси» Рюдигером.

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