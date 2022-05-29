Аленичев: в финале Кубка России «Спартак» и «Динамо» находятся в равных условиях

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что в предстоящем финальном матче Кубка России между красно-белыми и «Динамо» фаворита не будет.

«Финал Кубка будет тяжёлым как для «Спартака», так и для «Динамо». Команды находятся в одинаковых условиях. Трудно предсказать результат, фаворитов нет, абсолютно 50 на 50», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

По его словам, хочется увидеть комбинационный, зрелищный и результативный футбол между командами в финале турнира.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».