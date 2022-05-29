В Новосибирске предложили создать клуб ВХЛ

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Депутат законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко высказался о создании клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
В Новосибирске предложили создать клуб ВХЛ
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«Вопрос создания ВХЛ будет рассмотрен комитетом заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. Министр спорта подтвердил, что такая возможность есть», — цитирует Ильенко пресс-служба Министерства спорта Новосибирской области.

Он также назвал высшую лигу необходимой ступенью для дальнейшего развития молодёжного хоккея и убеждён в том, что клуб можно создать из того бюджета, из которого финансируются команда «Сибирь» и спортивные мероприятия.

Ранее первый вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза заявил, что перевод сборной России в первый дивизион чемпионата мира приведёт к обесцениванию турнира.

 

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