УЕФА ошибочно назвал Ерохина лучшим игроком по точности передач в Лиге чемпионов

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Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ошибочно признал полузащитника «Зенита» Александра Ерохина лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22 по показателю точности передач.
УЕФА ошибочно назвал Ерохина лучшим игроком по точности передач в Лиге чемпионов
  • globallookpress.com

Согласно статистике УЕФА, 32-летний россиянин отдал 26 передач из 27 и показал 98% точности, сообщается на сайте союза. Однако 26 точных передач из 27 — это 96%.

Таким образом, лучший процент точных передач в сезоне-2021/22 Лиги чемпионов должен принадлежать защитнику «Барселоны» Эрику Гарсии, который совершил 197 точных пасов из 203, что равно 97% точных передач.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился эмоциями после победы «Реала» в ЛЧ.

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