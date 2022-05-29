УЕФА ошибочно назвал Ерохина лучшим игроком по точности передач в Лиге чемпионов

Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ошибочно признал полузащитника «Зенита» Александра Ерохина лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22 по показателю точности передач.

Согласно статистике УЕФА, 32-летний россиянин отдал 26 передач из 27 и показал 98% точности, сообщается на сайте союза. Однако 26 точных передач из 27 — это 96%.

Таким образом, лучший процент точных передач в сезоне-2021/22 Лиги чемпионов должен принадлежать защитнику «Барселоны» Эрику Гарсии, который совершил 197 точных пасов из 203, что равно 97% точных передач.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился эмоциями после победы «Реала» в ЛЧ.